В Приамурье семилетний ребенок погиб, выпав из окна на пятом этаже

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Мальчик 2011 года рождения выпал из окна квартиры на 5-м этаже в Приамурье и погиб, сообщает областное СУ СК РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне Светлый города Зеи.

"От полученных травм ребенок скончался. По данному факту следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.