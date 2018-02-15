В Кемерово мужчину арестовали на трое суток за пьяный дебош в самолете

КЕМЕРОВО, 15 фев — РИА Новости. Пассажира, нарушавшего порядок на борту самолета, задержали в международном аэропорту "Алексей Леонов" в Кемерове, суд приговорил его к трем суткам административного ареста, сообщает в четверг Кузбасское линейное управление МВД.

"В отделение полиции в кемеровском аэропорту накануне поступило сообщение от представителя компании-авиаперевозчика о том, что на борту воздушного судна, вылетающего в Москву, находится пассажир, который нарушает общественный порядок", — говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции задержали 65-летнего мужчину, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Его направили на медицинское освидетельствование, но проходить процедуру он отказался, уточняет ведомство.

"В отношении задержанного составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Заводский районный суд приговорил его к трем суткам административного ареста", — отмечается в сообщении.