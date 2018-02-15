Томский школьник, на котором вспыхнула одежда, идет на поправку

НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Ученик школы-интерната в Томске, который был госпитализирован с обширными ожогами после того, как на нем в гардеробе вспыхнула одежда, идет на поправку, сообщает в четверг департамент здравоохранения Томской области.

По данным следствия, 30 января вследствие "ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными за организацию и проведение безопасного учебного процесса должностными лицами школы-интерната" несовершеннолетний в гардеробе интерната из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью поджег на себе одежду. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность", сообщало ранее СУСК РФ по региону.

"У мальчика, поступившего в БСМП №2 с площадью ожога около 20%, на сегодняшний день осталось менее 2% пораженной ожогом поверхности тела. Такого результата удалось добиться благодаря правильно подобранному лечению и высокой квалификации медиков больницы. Сейчас школьник чувствует себя удовлетворительно. По словам главврача больницы Андрея Караваева, при сохранении положительной динамики на следующей неделе он будет выписан", — говорится в сообщении облздрава.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат СК РФ.