Летевший в Якутск самолет вернулся в Благовещенск по техническим причинам

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия", летевший из Благовещенска в Якутск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Самолет сел по техническим причинам в аэропорту вылета. Резервное судно Ан-24 вылетит по маршруту в 13.30 (7.30 мск)", — сказал собеседник агентства.

Местные СМИ написали со ссылкой на очевидцев, у пассажирского самолета, вылетевшего в Якутск, работал только один двигатель, поэтому он совершил аварийную посадку в Благовещенске.

"Самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс №498 по маршруту Благовещенск – Якутск, после вылета в 09.21 (03.21 мск) из аэропорта Благовещенск вернулся. В 09.58 экипаж воздушного судна сообщил о возврате на аэродром вылета по технической причине. В 10.32 борт с 31 пассажиром и 4 членами экипажа совершил посадку благополучно", — говорится в сообщении минтрансстроя Приамурья.

С пассажирами работает представитель авиакомпании. Самолет Ан-24 до выяснения причин технической неисправности останется в аэропорту Благовещенска.