В Подмосковье нашли двух мертвых младенцев

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Второе за неделю тело новорожденного ребенка нашли прохожие на улице в Подмосковье, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

"По данным следствия, 14 февраля в городе Чехове между гаражами прохожими обнаружено тело новорожденного ребенка, на теле которого имеются укусы животного", — сказала Врадий.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мать родила здесь же, за гаражами, предположительно, младенец был мертворожденным.

За день до этого, 13 февраля, вблизи дома в подмосковном Голицыно нашли тело новорожденной девочки без видимых признаков насильственной смерти. По словам Врадий, установлено, что матерью новорожденной является 32-летняя уроженка Брянской области.

Сама женщина пояснила, что, забеременев, в больницу обращаться не стала, родила ребенка у себя в квартире, но младенец якобы родился без признаков жизни, из-за чего она отнесла его к железнодорожным путям и оставила в снегу.

По обоим случаям назначены проверки, следователи разбираются в ситуации.