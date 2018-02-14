У жителя Югры нашли арсенал оружия, который он хранил "на всякий случай"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли у жителя Нижневартовска (ХМАО) оружие и боеприпасы, которые он хранил у себя "на всякий случай" с 1990-х годов, сообщили в среду в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, арсенал был обнаружен в квартире у 48-летнего мужчины в рамках профилактических мероприятий. Полицейские нашли у него АКС-74 с заглушенным стволом, пистолет "Вальтер", 36 боевых патронов "Люгер", несколько газовых патронов, 70 патронов от мелкокалиберного оружия, а также большое количество других комплектующих для пистолетов и ружей.

"Как пояснил задержанный, свои трофеи он начал собирать еще в 1990-е годы и держал у себя на всякий случай. Лицензию на хранение боеприпасов и оружия мужчина не оформлял", — отметили в управлении МВД.

В УМВД также уточнили, что в отношении жителя Нижневартовска возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.