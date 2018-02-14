На месте крушения Ан-148 нашли около трех тысяч обломков

18:0814.02.2018
(обновлено: 18:10 14.02.2018)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около трех тысяч обломков самолета Ан-148 обнаружено в районе катастрофы в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"По состоянию на 18.00 среды найдено 2978 обломков воздушного судна", — сказал собеседник агентства.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
Спасатели работают на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Обломки обнаружили в Раменском районе Московской области.
Обломки разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.
Спасатели ищут черные ящики на месте катастрофы.
Части фюзеляжа разбившегося самолета разбросаны на значительной территории.
На месте работают семь бригад Центра медицины катастроф.
Обломки разбросаны по полю недалеко от деревни Степановское.
На месте крушения работают сотрудники полиции, МЧС и Центра медицины катастроф.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших.
Все находившиеся на борту люди погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки двух тел.
Следователи проверят все возможные версии крушения, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.
МЧС России опубликовало список 71 погибшего.
На место крушения прибыла техника для расчистки территории.
Поисковые работы будут продолжаться круглосуточно.
В Оренбургской области 12 февраля объявили днем траура.
Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года.
Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года.