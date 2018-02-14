На месте крушения Ан-148 нашли около трех тысяч обломков

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 потерпел крушение. 14 февраля 2018

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 потерпел крушение. 14 февраля 2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около трех тысяч обломков самолета Ан-148 обнаружено в районе катастрофы в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на 18.00 среды найдено 2978 обломков воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.