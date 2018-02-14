Поисковые работы на месте крушения Ан-148 продолжат в четверг

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Поисковые работы на месте катастрофы самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области будут продолжены в четверг, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Принято решение о продолжении поисковых работ", — сказал собеседник агентства, добавив, что основные усилия пожарно-спасательных подразделений будут сосредоточены на поиске обломков воздушного судна.

По данным МЧС, в поисковой операции активно используются беспилотники, снегоходы, а также специализированная спасательная техника повышенной проходимости, автокраны, экскаваторы и бульдозеры. На месте авиакатастрофы сейчас работает группировка общей численностью 1,12 тысячи человек и 199 единиц техники.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.