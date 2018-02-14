В Кабардино-Балкарии двух сотрудников ДПС заподозрили в вымогательстве

НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС, подозреваемых в вымогательстве взятки, сообщило СУСК РФ по региону.

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По версии следствия, 28 января инспектор ДПС в Нальчике остановил автомашину под управлением местного жителя, который двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. За то, чтобы не привлекать водителя к административной ответственности, предусматривающей штраф в размере 5 тысяч рублей, инспектор, как считают следователи, потребовал от него взятку в размере 1 тысячи рублей. При этом полицейский пообещал ограничиться привлечением водителя к административной ответственности по более незначительному правонарушению.

"Впоследствии в ходе проверки документов водителя инспектор установил факт отсутствия у него прав на управление транспортным средством и потребовал передать ему еще 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина передал полицейскому 5 тысяч рублей, пообещав в ближайшее время найти остальную сумму. Инспектор потребовал передать оставшуюся сумму своему коллеге, считает СК.

"Потерпевший обратился с заявлением в подразделение собственной безопасности МВД по КБР. На следующий день при передаче оставшейся суммы взятки был задержан полицейский, выступивший в качестве посредника, а также инспектор, вымогавший взятку", — уточняет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие" и "Пособничество в получении должностным лицом взятки" УК РФ, санкции которых предусматривают до 8 лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по данному факту министром внутренних дел по КБР назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.