В Кабардино-Балкарии двух сотрудников ДПС заподозрили в вымогательстве

НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС, подозреваемых в вымогательстве взятки, сообщило СУСК РФ по региону.
18.6%Большими реальными сроками
31.9%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
22.5%Разве что высшая мера поможет
23.7%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"Впоследствии в ходе проверки документов водителя инспектор установил факт отсутствия у него прав на управление транспортным средством и потребовал передать ему еще 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина передал полицейскому 5 тысяч рублей, пообещав в ближайшее время найти остальную сумму. Инспектор потребовал передать оставшуюся сумму своему коллеге, считает СК.
"Потерпевший обратился с заявлением в подразделение собственной безопасности МВД по КБР. На следующий день при передаче оставшейся суммы взятки был задержан полицейский, выступивший в качестве посредника, а также инспектор, вымогавший взятку", — уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие" и "Пособничество в получении должностным лицом взятки" УК РФ, санкции которых предусматривают до 8 лет лишения свободы.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по данному факту министром внутренних дел по КБР назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.