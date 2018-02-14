В Москве погибла женщина после падения на рельсы станции метро "Царицыно"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Женщина погибла на станции столичного метро "Царицыно" после падения на рельсы в момент прибытия поезда, движение на линии восстановлено, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 16.33 на станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 52-летняя женщина, уроженка Москвы оказалась на жестком пути под прибывающий электропоезд", — сказал Мышляев.

По его словам, машинист, заметив женщину, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Прибывшие медики констатировали, что женщина получила травму, не совместимую с жизнью.

"Около 16.50 тело погибшей было извлечено, электричество на пути подано и движение восстановлено", — отметил Мышляев.

Сейчас сотрудники УВД на Московском метрополитене опрашивают всех свидетелей инцидента, включая машиниста электропоезда. Также полицейские намерены изучить записи с камер видеонаблюдения. По факту инцидента проводится проверка.

"Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. В целом инцидент на движение поездов не повлиял, службы сработали оперативно", — добавил он.