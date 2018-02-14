Предполагаемый глава крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* не признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Предполагаемый организатор крымской ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* Муслим Алиев заявил в суде, что не признает своей вины, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суд в Ростове-на-Дону.

Суд 31 января приступил к слушанию дела, установив личности подсудимых. Все они ранее проживали в Ялте, большинство из них, помимо гражданства РФ, также имеют паспорта граждан Украины. В среду прокурор огласил обвинительное заключение по делу, согласно которому Алиев является организатором в Крыму ячейки террористической организации. На ее собраниях, согласно обвинительному заключению, в частности, обсуждались вопросы призыва к тотальной исламизации населения, вербовки граждан, подстрекательства населения к экстремистской деятельности.

"Виновным себя в инкриминируемых преступлениях признать не могу. Вряд ли обвинение правдоподобно. Поверить в его реалистичность сложно, исходя из тех целей, которые мы якобы вынашивали", — сказал Алиев. Он добавил, что обвинение пытается дискредитировать его в глазах крымской общественности, представив экстремистом, маргиналом и социопатом.

Остальные предполагаемые участники террористической организации также не признали свою вину. Слушание по делу было отложено на 15 февраля. Предполагается, что на следующих заседаниях сперва представит свои доказательства сторона обвинения, а затем — защиты. Адвокаты заявили около 30 свидетелей, которых планируют в последующем допросить.

Согласно материалам дела, в сентябре 2015 года Муслим Алиев создал в Крыму ячейку террористической организации, целью которой, в частности, было создание всемирного исламского халифата. В ячейку организации "Хизб ут-Тахрир"* Алиев вовлек Энвера Бекирова, Вадима Сирука, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова и Эмир-Усеин Куку. По месту жительства у части подсудимых были обнаружены экстремистские материалы. Они были задержаны в начале 2016 года.

* Запрещенная в России террористическая организация

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