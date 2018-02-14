В Перми устранили аварию, оставившую трех тысяч жителей города без воды

ПЕРМЬ, 14 фев — РИА Новости. Авария на сетях холодного водоснабжения в Индустриальном районе Перми устранена, сообщили в пресс-службе коммунального оператора ООО "Новогор-Прикамье".

Коммунальная авария на водопроводе произошла ночью 14 февраля в 2.30. В зону отключения холодного водоснабжения попали 15 многоквартирных домов, в том числе школа олимпийского резерва по карате — всего 3,8 тысячи человек.

"Аварийно-восстановительные работы завершены. Водоснабжение потребителей восстановлено в 18.15", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии ведутся земляные работы.