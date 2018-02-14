В Москве госпитализировали рабочих, сорвавшихся с лесов на стройке

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Двое рабочих, упавших в среду на стройке в Москве, доставлены в медицинские учреждения, следователи проводят проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.
"По предварительным данным, днем 14 февраля на строительном объекте, расположенном по улице Тюфелева Роща в городе Москве, произошло обрушение строительных конструкций, в результате чего двое рабочих упали и получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь", — сказала Иванова.
По ее словам, следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований охраны труда.
"В настоящее время следователи выехали на место происшествия. В рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — подчеркнула Иванова.