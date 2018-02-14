Жителю Карелии грозит до 20 лет заключения за насилие над двумя дочерьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Суд в Карелии рассмотрит дело местного жителя, который на протяжении трех лет истязал и совершал сексуальное насилие в отношении двух своих малолетних дочерей, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.

Ведомство заявляет о завершении расследования уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера и истязаниях в отношении двух малолетних дочерей.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2014 года по 2017 год обвиняемый причинял двум своим малолетним дочерям физические и психические страдания, лишал сна, отдыха и покоя, совершая в отношении них насильственные действия сексуального характера и их истязание, содержал детей в антисанитарных условиях, не обеспечивал их необходимыми продуктами питания и одеждой, заставлял под угрозой наказания выполнять различные физические работы, унижал их честь и достоинство.