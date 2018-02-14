Против главного архитектора Махачкалы возбудили новое уголовное дело

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новое уголовное дело возбудили против главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова в связи с хаотичной застройкой и порчей архитектурного облика города, сообщается на канале СК РФ в Telegram.

"В Дагестане возбуждено новое уголовное дело о халатности в отношении главного архитектора Махачкалы. Магомедрасул Гитинов допустил хаотичную застройку и порчу архитектурного облика города", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в феврале 2015 года Гитинов, выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. В феврале 2017 года по его иску было принято решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома, чем причинен ущерб администрации города на сумму около четырех миллионов рублей.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов. Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов, прошел ряд обысков.