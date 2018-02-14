Депутата из Курганской области будут судить за кражу

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. В суд направили уголовное дело в отношении депутата сельской думы Курганской области, обвиняемой в краже кошелька из сумки, оставленной в коридоре районной больницы, сообщило в среду следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, в ноябре 2017 года депутат сельской думы Курганской области в коридоре детского отделения районной больницы вытащила из сумки, лежащей в коридоре на кушетке, кошелек с 6 тысячами рублей. Сумка принадлежала несовершеннолетней, которая находилась на приеме у врача, уточняет следствие.

"Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата… Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в "краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину", уточняется в сообщении.

Вину в совершении указанного преступления обвиняемая признала, добавляет следствие.