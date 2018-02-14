С семьями погибших членов экипажа Ан-148 работали саратовские психологи

САРАТОВ, 14 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Психологи и медики посещали в Саратовской области семьи четверых членов экипажа разбившегося Ан-148, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы регионального минздрава Александр Колоколов.

"Мы выходили в семьи вместе с сотрудниками и оказывали необходимую помощь родственникам погибших членов экипажа", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. Ранее в пресс-службе авиакомпании уточнили, что четверо из шести членов экипажа Ан-148 являлись жителями Саратовской области. Власти Саратовской области выделили по 1 миллиону рублей семьям погибших бортпроводниц Ан-148 Виктории Коваль и Анастасии Славинской, а также техников этого борта Андрея Ревякина и Олега Сергеева.