Следователи не стали давать показания против генерала Никандрова в суде

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Опрошенные в суде следователи разных управлений СК РФ не стали давать показания против генерала Дениса Никандрова, хотя один из них на стадии следствия заявил, что тот "фактически принудил" освободить "авторитета" Итальянца из-под стражи.

В ходе слушаний по делу начальника Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко Мосгорсуд, в частности, допросил старшего следователя 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУСК Москвы Игоря Федутинова и бывшего заместителя главы следственного управления по ЦАО Александра Хурцилаву.

Изначально дело о перестрелке на Рочдельской улице, после которой в числе прочих был арестован Итальянец, было в производстве следователя Андрея Супруненко, но затем передано Федутинову. Последний рассказал в суде, что сходу было невозможно установить, какой состав преступления был в действиях того или иного лица – вымогательство или что-то еще.

"На тот момент было необходимо провести большой объем следственных действий. Необходимо было получить информацию, имелись ли у гражданки Ким Жанны (хозяйки ресторана Elements, одной из участниц конфликта) долговые обязательства (некий долг Ким перед дизайнером и стал поводом к "разборке")", — сказал Федутинов.

Впоследствии дело Андрея Кочуйкова (настоящее имя Итальянца) выделили в отдельное производство — это решение, по словам Федутинова, он принял сам, "указаний не было".

Сделано это было на том основании, что Эдуарда Буданцева, который в ходе перестрелки убил двух подручных Итальянца, потерпевшим по делу о вымогательстве, а так как он тоже был обвиняемым в двойном убийстве, то имело смысл разделить дело "по направлениям".

Отвечая на вопрос защиты Максименко, Федутинов пояснил, что генерал Денис Никандров особого интереса к делу Кочуйкова не проявлял и просьб не озвучивал: "Абсолютно стандартный (подход к делу), ничего особенного, как по всем делам".

После разделения дел, Никандров выделенное дело направил для расследования в следственное управление по ЦАО, сообщил со своей стороны Александр Хурцилава.

Рассмотрев материалы, Хурцилава, по собственным словам, усмотрел в действиях обвиняемых состав статьи УК РФ "Самоуправство" (на этом основании Кочуйкова и выпустили из СИЗО). При этом, выступая в суде, он заявил, что на принятие решений по расследованию никто не влиял и "давление не оказывал".

Однако в своих показаниях, данных на стадии предварительного следствия, Хурцилава заявлял, что "Никандров фактически принудил следователя Бычкова (подчиненного Хурцилавы) освободить Кочуйкова из-под стражи, независимо от признания или непризнания вины".

А на одном из совещаний Никандров заявлял, что действия Кочуйкова надо квалифицировать именно по статье 330 УК РФ ("Самоуправство"), заявлял Хурцилава на стадии следствия.