Кузбасские хирурги спасли мальчика из Алтая от голодной смерти

КЕМЕРОВО, 14 фев — РИА Новости. Хирурги Кемеровской областной детской больницы провели эндоскопическую операцию на пищеводе девятилетнего мальчика, который не мог полноценно питаться, сообщает региональная администрация.

Ребенок из Алтайского края страдал от ахалазии пищевода. Это хроническое заболевание, из-за которого происходит непостоянное нарушение проходимости пищевода. Развиваться оно может в любом возрасте.

"Заболевание очень редкое. По сути, это сужение кардиального отдела пищевода (на входе в желудок), затрудняющее полноценное питание ребенка. Пища практически не доходит до желудка, часто происходит заброс содержимого пищевода в легкие и бронхи. При самом страшном развитии событий для пациента — это голодная смерть", — пояснила заведующая отделением общей хирургии областной детской больницы Евгения Полуконова.

Сперва мальчика лечили от патологии бронхолегочной системы, но в Алтайской краевой клинической детской больнице специалисты обнаружили у него ахалазию и обратились за помощью к кемеровским детским хирургам.

"Опыта подобных операций у алтайских коллег не было, а у нас есть огромный опыт эндоскопической хирургии у детей различных возрастных категорий, есть технические возможности, самое современное оборудование. Кроме того, мы уже оперировали подобную патологию, правда, открытым способом", — прокомментировал заместитель директора больницы по хирургической помощи Константин Ковальков.

Кемеровские врачи выполнили эзофагомиотомию (хирургическое лечение порока развития пищевода) малотравматичным закрытым способом — через пять проколов. По словам Ковалькова, главная сложность операции — деликатная работа, чтобы ни в коем случае не повредить слизистую оболочку.

"Специалисты со своей задачей справились. Девятилетний пациент испытывает огромное удовольствие от еды, начал набирать вес. Состояние мальчика опасений не вызывает, и врачи готовы выписать его домой", — уточнили в обладминистрации.