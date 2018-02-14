Кузбасские хирурги спасли мальчика из Алтая от голодной смерти

КЕМЕРОВО, 14 фев — РИА Новости. Хирурги Кемеровской областной детской больницы провели эндоскопическую операцию на пищеводе девятилетнего мальчика, который не мог полноценно питаться, сообщает региональная администрация.
"Заболевание очень редкое. По сути, это сужение кардиального отдела пищевода (на входе в желудок), затрудняющее полноценное питание ребенка. Пища практически не доходит до желудка, часто происходит заброс содержимого пищевода в легкие и бронхи. При самом страшном развитии событий для пациента — это голодная смерть", — пояснила заведующая отделением общей хирургии областной детской больницы Евгения Полуконова.
Сперва мальчика лечили от патологии бронхолегочной системы, но в Алтайской краевой клинической детской больнице специалисты обнаружили у него ахалазию и обратились за помощью к кемеровским детским хирургам.
Кемеровские врачи выполнили эзофагомиотомию (хирургическое лечение порока развития пищевода) малотравматичным закрытым способом — через пять проколов. По словам Ковалькова, главная сложность операции — деликатная работа, чтобы ни в коем случае не повредить слизистую оболочку.
"Специалисты со своей задачей справились. Девятилетний пациент испытывает огромное удовольствие от еды, начал набирать вес. Состояние мальчика опасений не вызывает, и врачи готовы выписать его домой", — уточнили в обладминистрации.