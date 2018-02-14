В Самарской области пойдет под суд отец, избивавший и моривший голодом сына

САМАРА, 14 фев — РИА Новости. Житель города Жигулевск Самарской области пойдет под суд по обвинениям в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и истязании малолетнего ребенка за то, что регулярно избивал своего сына и морил его голодом, сообщает в среду СУСК по региону.
Также с сентября по декабрь 2017 года отец под угрозой причинения побоев запрещал сыну посещать школу, а также лишал нормального питания, давая ребенку только хлеб и воду. Кроме того, обвиняемый вынуждал мальчика спать на полу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Жигулевска Самарской области для рассмотрения по существу.