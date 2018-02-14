В Самарской области пойдет под суд отец, избивавший и моривший голодом сына

САМАРА, 14 фев — РИА Новости. Житель города Жигулевск Самарской области пойдет под суд по обвинениям в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и истязании малолетнего ребенка за то, что регулярно избивал своего сына и морил его голодом, сообщает в среду СУСК по региону.

"По версии следствия, в период с декабря 2015 года по январь 2017 года обвиняемый неоднократно (не менее 50 раз) избивал своего сына, используя деревянную швабру, кожаный ремень, которыми каждый раз наносил ребенку множественные удары, причиняя физическую боль и нравственные страдания, связанные с необоснованно жестоким наказанием", — сообщает ведомство.

Также с сентября по декабрь 2017 года отец под угрозой причинения побоев запрещал сыну посещать школу, а также лишал нормального питания, давая ребенку только хлеб и воду. Кроме того, обвиняемый вынуждал мальчика спать на полу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Жигулевска Самарской области для рассмотрения по существу.