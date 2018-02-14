В Кузбассе полицейского осудили за продажу данных похоронному агентству

КЕМЕРОВО, 14 фев — РИА Новости. Кемеровский суд приговорил к 3 годам условного лишения свободы бывшего сотрудника полиции, который за взятки передавал работнику похоронного агентства сведения об умерших людях, семьям которых тот сразу предлагал свои услуги, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

"В апреле прошлого года к осужденному обратился ритуальный агент с просьбой за денежное вознаграждение сообщать адреса, с которых поступают сообщения об обнаружении тел умерших граждан. Полицейский согласился, попросил за каждый заключенный договор об оказании ритуальных услуг передавать ему 2,5 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, в общей сложности с апреля по июль 2017 года работник похоронного агентства перевел на карточку полицейскому более 12 тысяч рублей. Данная информация стала известна сотрудникам оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД по Кемеровской области, которые пресекли незаконную деятельность полицейского.

"Собранные доказательства оказались достаточными для вынесения приговора 44-летнему бывшему помощнику оперативного дежурного одного из отделов полиции Кемерова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "получение взятки". Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", — отмечает следствие.