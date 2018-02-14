В Обнинске завели дело после смерти младенца после отказа в госпитализации

ВОРОНЕЖ, 14 фев — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Калужской области по факту гибели новорожденного, которому врач выписал лекарства вместо того, чтобы госпитализировать, сообщило в среду региональное управление СК РФ.

Жительница Обнинска обратилась в местный следственный отдел с заявлением о смерти месячного сына в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи 11 января. По данному факту региональное управление СК РФ начало доследственную проверку.

"По версии следствия, 2 января 2018 года вечером заявительница обратилась в приемное отделение больницы Обнинска с жалобами на температуру у ее новорожденного ребенка. Врач произвел осмотр с измерением температуры, назначил лекарственные средства и рекомендовал обратиться к педиатру 6-го числа", — говорится в сообщении.

В течение следующего дня высокая температура у ребенка держалась, и 4 января женщина обратилась в коммерческую клинику, откуда после осмотра врачом новорожденного госпитализировали в детское отделение государственной больницы.

"Наутро состояние ребенка ухудшилось, он был помещен в реанимацию, в дальнейшем переведен в городскую больницу Калуги, где спустя три дня, 8 января, скончался", — констатирует следствие.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Лилия Мошкова, новорожденному было всего 22 дня. Причину смерти следствие не разглашает.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, имелись ли дефекты при оказании медицинской помощи новорожденному ребенку… и была ли возможность предотвратить летальный исход", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.