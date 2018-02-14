Директор детсада в Уфе брала у сотрудников взятки за начисление им премий

УФА, 14 фев — РИА Новости. Уфимский суд рассмотрит уголовное дело в отношении заведующей детским садом, которая набрала у воспитателей взятки на полмиллиона рублей за попустительство по службе и начисление повышенных премий, сообщает в среду прокуратура Башкирии.

По данным ведомства, 43-летняя заведующая дошкольным учреждением в Демском районе Уфы с 2014 по 2017 годы заставляла своих сотрудников выдавать ей определенную сумму в дни зарплат.

"Она требовала от воспитателей взятки за начисление повышенных премий и попустительство по службе. Сотрудники детского сада боялись отказать ей и в дни выплаты премий передавали ей деньги. Общая сумма взяток превысила 500 тысяч рублей", — сообщает прокуратура региона.

Правоохранители выявили, что кроме того заведующая в некоторых случаях за зачисление детей в детский сад получила от их родителей подарочные сертификаты магазинов бытовой техники и косметики стоимостью 16 тысяч рублей.

"Женщина была задержана после того, как один из педагогов детского сада сообщил о ее незаконных действиях в полицию. В ходе следственных разбирательств она уволилась из детского сада, при этом признала свою вину. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Уфы", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.