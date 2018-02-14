В Подмосковье нашли тела двух рабочих из Белоруссии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти двух мигрантов из Белоруссии в Щелковском районе Подмосковья, которые, предположительно, распивали незамерзающую жидкость и отравились, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Тела двух граждан Белоруссии обнаружили в понедельник на территории домовладения, где они делали ремонт.

"В ходе осмотра дома следователями установлено, что общий порядок не нарушен, следы борьбы, драки, волочения в доме отсутствуют, все ценности и вещи находятся в сохранности. На столе, в непосредственной близости от тел, обнаружена практически пустая бутылка объемом пять литров из-под автомобильной незамерзающей жидкости, в кастрюле на плите также обнаружена жидкость, похожая по цвету и консистенции на незамерзающую жидкость", — сказала Врадий.

По ее словам, предварительная причина смерти мужчин — отравление неустановленным веществом. Для установления причины смерти погибших назначено проведение судебно-медицинской экспертизы и химического исследования.