Зону поиска в районе падения Ан-148 расширили до 50 гектаров

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Зона поиска на месте катастрофы самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области увеличена еще на пять гектаров — до 50 гектаров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о продлении работ на месте катастрофы Ан-148 до среды и расширении зоны поиска обломков еще на пять гектаров — до 45 гектаров.

"Зона поиска расширена до 50 гектаров", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в поисковой операции активно используются беспилотники, снегоходы, а также специализированная спасательная техника повышенной проходимости, автокраны, экскаваторы и бульдозеры. На месте авиакатастрофы сейчас работает группировка общей численностью 1,12 тысячи человек и 199 единиц техники.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.