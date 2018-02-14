Жительница Кузбасса бросила троих детей в неотапливаемом доме

КЕМЕРОВО, 14 фев — РИА Новости. Инспектор по делам несовершеннолетних в кузбасском Калтане помогла троим несовершеннолетним детям, которых мать на 5 дней оставила в мороз в неотапливаемом доме, сообщил в среду региональный главк МВД.

Факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей выявила инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) городского отдела МВД капитан полиции Елена Шелбогашева во время работы в поселке Малышев Лог.

"В одном из частных домов сотрудница полиции обнаружила троих детей 6, 8 и 15 лет. Они находились в неотапливаемом жилище, температура в котором не поднималась выше минус 6 градусов. Уголь, дрова и отопительные приборы отсутствовали, поэтому даже самый старший из братьев не мог затопить печь. Кого-либо из взрослых в доме также не было", — говорится в сообщении.

Инспектор выяснила, что мать несовершеннолетних еще 5 дней назад ушла в гости. При этом женщина не позаботилась не только о тепле в доме, но и о запасе продуктов. Таким образом она оставила своих детей в опасной для их жизни и здоровья ситуации, отмечает ведомство.

Правоохранители установили местонахождение матери и доставили ее в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы.

"За добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессиональные действия, позволившие не допустить трагедии с детьми, начальник ГУМВД по Кемеровской области генерал-майор полиции Игорь Иванов принял решение о поощрении инспектора ПДН Елены Шелбогашевой", — добавили в ведомстве.