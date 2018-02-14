В Иркутской области школьник умер от удара качелей

ИРКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Школьник в Иркутской области погиб от удара качелей, в связи с этим инцидентом следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По информации следователей, трагедия случилась 13 февраля, когда школьники возвращались в интернат после лыжной тренировки. По дороге они увидели качели и начали их раскачивать, один из подростков, поскользнулся и упал, получив при этом смертельный удар качелями.

"Следствие полагает, что основной причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение педагогическим составом школы-интерната своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Кроме того, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что местное надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности при организации учебного процесса.

"Иркутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности учебного процесса в школе-интернате № 23 ОАО "РЖД" города Слюдянки в связи со смертельным травмированием качелей 13-летнего учащегося", — говорится в сообщении прокуратуры.