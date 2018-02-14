Чиновника из ЯНАО отправили в колонию на шесть лет за хищение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев — РИА Новости. Бывший сотрудник судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе приговорен к 6 годам лишения свободы за хищение более 9 миллионов рублей, которые были перечислены его родственникам как оплата вымышленных услуг, сообщили в региональной прокуратуре.

В конце января в надзорного ведомстве сообщали, что главный специалист отдела бухучета в судебном департаменте на протяжении двух с половиной лет использовал на служебном компьютере цифровые подписи своего руководства, при помощи которых готовил и отправлял в ямальское казначейство заявки на перечисление денег. Финансирование велось со счета судебного департамента на оплату вымышленных услуг, а в качестве получателей денег были сестра, жена, теща и знакомый госслужащего, чьи счета он указывал в документах.

Молодой человек, используя эти махинации, похитил более 9 миллионов рублей, из которых, по данным прокуратуры, на стадии предварительного следствия возместил только 2 миллиона. Уголовное дело было возбуждено в отношении него по статье "мошенничество", по гражданскому иску учреждения, в котором он работал, были арестованы его гараж и деньги.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал молодого человека виновным в совершении преступления… и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что суд удовлетворил иск судебного департамента и взыскал с бывшего госслужащего оставшиеся 7 миллионов рублей.