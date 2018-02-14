В Кузбассе школьники спасли провалившегося в тепловой колодец мальчика

КЕМЕРОВО, 14 фев — РИА Новости. Два школьника в кузбасском Киселевске спасли семилетнего мальчика, который провалился в открытый колодец, занесённый снегом, сообщает региональный главк МВД.

Полицейские узнали об инциденте от 44-летней матери мальчика. По её словам, возвращаясь из школы домой, мальчик провалился в колодец, который не был закрыт крышкой. Ребенок рассказал инспекторам по делам несовершеннолетних, что испугался собаку, которая бежала по дороге, и решил обойти ее по обочине. В этот момент он и провалился в открытый колодец, который был занесён снегом.

"Выбраться из колодца мальчик не смог, поэтому стал звать на помощь. На его крики подбежали два школьника, которые помогли ребёнку выбраться", — говорится в сообщении.

Мама упавшего в колодец мальчика выразила слова благодарности в адрес ребят за спасение своего сына, отметили в главке полиции.

"Руководством ОМВД России по Киселевску принято решение о поощрении отличившихся ребят. В адрес коммунальной службы города сотрудниками полиции направлено предписание для устранения нарушения. В настоящее время оно исполнено, колодец закрыт", — добавили в ГУМВД.