В Кузбассе школьники спасли провалившегося в тепловой колодец мальчика

КЕМЕРОВО, 14 фев — РИА Новости. Два школьника в кузбасском Киселевске спасли семилетнего мальчика, который провалился в открытый колодец, занесённый снегом, сообщает региональный главк МВД.
"Выбраться из колодца мальчик не смог, поэтому стал звать на помощь. На его крики подбежали два школьника, которые помогли ребёнку выбраться", — говорится в сообщении.
Мама упавшего в колодец мальчика выразила слова благодарности в адрес ребят за спасение своего сына, отметили в главке полиции.
"Руководством ОМВД России по Киселевску принято решение о поощрении отличившихся ребят. В адрес коммунальной службы города сотрудниками полиции направлено предписание для устранения нарушения. В настоящее время оно исполнено, колодец закрыт", — добавили в ГУМВД.