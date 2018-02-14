В Перми более трех тысяч жителей остались без воды из-за аварии

ПЕРМЬ, 14 фев — РИА Новости. Авария на коммунальных сетях в Индустриальном районе Перми оставила без холодного водоснабжения 3,8 тысячи человек, сообщается на сайте администрации города.

"Аварийно-восстановительные работы ведутся на улице Леонова, 49а. Водоснабжение отключено в 15 домах. Без воды находятся 3,8 тысячи человек", — говорится в сообщении.

В зону отключения водоснабжения попала школа олимпийского резерва по карате. Подвоз питьевой воды осуществляется по двум адресам: улица Леонова, 49 и улица Чердынская, 18-20.

По информации коммунального оператора ООО "Новогор-Прикамье", холодное водоснабжение на месте утечки было отключено ночью, в 2.30. Планируемый срок завершения аварийно-восстановительных работ – 16.00 мск среды.

"На месте происшествия работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского ГО", — добавили в главном управлении МЧС РФ по Пермскому краю.