Бывший полицейский, сбивший велосипедистку под Челябинском, пойдет под суд

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший полицейский, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил велосипедистку под Челябинском, пойдет под суд, сообщает пресс-служба регионального СК.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ОМВД РФ Нязепетровского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть"… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 сентября 2017 года на трассе Касли-Красноуфимск мужчина, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину-велосипедистку, которая скончалась от полученных травм.

Как писали местные СМИ, водитель легковушки сбил женщину на велосипеде, которая ехала по встречной полосе. Женщина, как уточняют СМИ, мать четверых детей, погибла на месте ДТП, а водитель с места ДТП скрылся на автомобиле, который позже был найден в лесу.

Ранее стало известно, что бывший полицейский задержан в Челябинской области для выяснения обстоятельств произошедшего.