На Урале вынесли приговор бизнесмену за подготовку убийства главы района

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области, обвиняемого в подготовке двух убийств – бизнесмена и главы Красноармейского района, сообщил пресс-центр прокуратуры области.

По данным прокуратуры, 61-летний обвиняемый, желая организовать убийство главы Красноармейского муниципального района и предпринимателя, с ноября 2015 по ноябрь 2016 года пытался уговорить знакомого совершить эти убийства. Как заявляют правоохранители, мотивом было желание занять должность главы района, с бизнесменом у обвиняемого возникли финансовые разногласия из-за использования земельных участков в Челябинске. Но предполагаемый исполнитель убийства добровольно сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, в итоге 11 ноября 2016 года обвиняемый был задержан при передаче части обещанных за убийство денег в размере 600 тысяч рублей, уточняет прокуратура.

Кроме того, в жилище обвиняемого обнаружено нарезное длинноствольное огнестрельное оружие — карабин образца 1938 года с магазином и ложей от другого оружия, пригодный к производству из него выстрелов, на оружие у него не было лицензии. Уголовное дело было направлено прокуратурой в Курчатовский районный суд Челябинска.

"Курчатовский райсуд Челябинска в среду приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, суд взыскал в счет возмещения морального вреда по 500 тысяч рублей в пользу каждого из потерпевших", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "приготовлении к организации убийства двух лиц, из корыстных побуждений или по найму" и "незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия", уточняется в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.