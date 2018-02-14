В Екатеринбурге суд арестовал здание отеля DoubleTree by Hilton

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области арестовал здание отеля DoubleTree by Hilton в Екатеринбурге по иску строительной компании ООО "Стайм-Урал" к собственнику здания ООО "И-Эйч-Эм", говорится в материалах суда.

Решение об аресте здания было принято еще 19 января, однако известно о нем стало только сейчас.

"Одновременно с исковым заявлением истец заявил о необходимости обеспечения иска, а именно, просит суд наложить обеспечительные меры в виде ареста и запрета права совершения регистрационных действий как на весь объект недвижимости в целом, так и на его помещения: нежилое здание общей площадью 8879,8 квадратных метра, этажностью: 8, подземная этажность: 2, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 9, корпус А… Определением от 19.01.2018 заявление ООО "Стайм-Урал" о принятии мер по обеспечению иска удовлетворено судом", — говорится в сообщении.

После ареста здания в суд поступило заявление от Норвик Банка, который требовал отменить обеспечительные меры, однако банку было отказано.

Согласно материалам суда, ООО "Стайм-Урал" требует признать недействительной сделку по отчуждению здания отеля, отменить запись о регистрации перехода права собственности к ООО "И-Эйч-Эм" и восстановить прежнюю запись о регистрации объекта за собственником ООО "Альфа". Следующее заседание по делу назначено на 2 апреля.