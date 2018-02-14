В Челябинске младенец умер после домашних родов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Новорожденный мальчик умер после домашних родов в Калининском районе Челябинска, его мать не состояла на учете у медиков, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, ребенок родился накануне в ходе домашних родов. На учете медиков женщина не состояла", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, уточняет следствие.