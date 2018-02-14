В Челябинске младенец умер после домашних родов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Новорожденный мальчик умер после домашних родов в Калининском районе Челябинска, его мать не состояла на учете у медиков, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 13 февраля в квартире дома Калининского района Челябинска обнаружено тело новорожденного мальчика. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, ребенок родился накануне в ходе домашних родов. На учете медиков женщина не состояла", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, уточняет следствие.