Компания "Азимут" не испытывала неполадок при эксплуатации SSJ-100

РОСТОВ-НА-ДОНУ 14 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Самолеты Sukhoi Superjet 100 недавно созданной на юге РФ авиакомпании "Азимут" не сталкивались с неполадками, названными в качестве вероятной причины катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, жертвами которой стал 71 человек, сообщил РИА Новости исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

Межгосударственный авиационный комитет в минувший вторник сообщил, что авиакатастрофа Ан-148 "Саратовских авиалиний" могла произойти из-за неверных данных о скорости полета, вызванных обледенением приемников полного давления. Как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму Росавиации, подобные неполадки наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100. По данным издания, телеграмма Росавиации была разослана руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам.

"Мы с такими проблемами не сталкивались, у нас нормально все работает … Случаев расхождений данных о скорости самолета не было", — пояснил Теплицкий.

Он уточнил, что авиакомпания получает всю информацию, которую рассылает Росавиация, это стандартная схема рассылки информации внутри авиационной отрасли. По словам Теплицкого, на самолетах авиакомпании стоит автоматическая система включения обогрева приемников полного давления, поэтому никаких проблем, даже во время недавнего снегопада в Москве, с воздушными судами "Азимута" не возникало.

Из телеграммы Росавиации, разосланной 12 февраля, выяснилось, что проблемы с данными о скорости полета были выявлены у самолетов SSJ 100 "Аэрофлота" 4-5 февраля в Москве. За два дня сильных снегопадов на самолетах Sukhoi Superjet 100 было зафиксировано семь таких неполадок. Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва — Орск, разбился в минувшее воскресенье через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.