СК назвал возможную причину крушения Ми-8 в Томской области

НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Аварийная посадка вертолета Ми-8 в Томской области 12 февраля могла произойти из-за технеисправности воздушного судна или ошибки пилотирования, обнаружены "черные ящики", сообщает в среду Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следствием рассматриваются две основные версии авиакатастрофы вертолета Ми-8Т: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
В управлении сообщили, что на месте крушения вертолета следственная группа совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета зафиксировала, что воздушное судно практически полностью разрушено и уничтожено в результате пожара. На месте происшествия обнаружены бортовой и речевой регистраторы, которые переданы в МАК для изучения данных.
Уголовное дело по акту крушения вертолета расследуется по статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".