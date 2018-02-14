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Происшествия

СК назвал возможную причину крушения Ми-8 в Томской области

10:3314.02.2018
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© Фото : Авиапредприятие "Ельцовка"Вертолет Ми-8 авиакомпании Ельцовка. Архивное фотоВертолет Ми-8 авиакомпании Ельцовка. Архивное фото
© Фото : Авиапредприятие "Ельцовка"

НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Аварийная посадка вертолета Ми-8 в Томской области 12 февраля могла произойти из-за технеисправности воздушного судна или ошибки пилотирования, обнаружены "черные ящики", сообщает в среду Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Пострадавшие при крушении вертолета
© Фото : МЧС РФ
При аварийной посадке Ми-8 в Томской области пострадал полицейский
В 15.55 (11.55 мск) понедельника 12 февраля поступила информация, что примерно в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области произвел аварийную посадку вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

"Следствием рассматриваются две основные версии авиакатастрофы вертолета Ми-8Т: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что на месте крушения вертолета следственная группа совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета зафиксировала, что воздушное судно практически полностью разрушено и уничтожено в результате пожара. На месте происшествия обнаружены бортовой и речевой регистраторы, которые переданы в МАК для изучения данных.

Автомобиль следственного комитета СК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Томской области возбудили дело после жесткой посадки вертолета Ми-8Т
"Кроме того следователями в рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении погибших в авиакатастрофе, с места заправки вертолета изъяты образцы топлива, которые направлены на исследование на предмет соответствия требованиям качества, допрошены два пассажира, проводятся допросы технических работников, производивших предполетный осмотр, производится выемка технической документации на воздушное судно и летной документации на членов экипажа", — уточнили в СК.

Уголовное дело по акту крушения вертолета расследуется по статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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