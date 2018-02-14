Столкновение микроавтобусов под Тамбовом произошло из-за неудачного обгона

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. ДТП с участием двух микроавтобусов в Тамбовской области, в котором пострадали восемь человек, по предварительным данным, случилось из-за выезда одного из автобусов на "встречку" для обгона, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель УМВД по региону Алексей Жданов.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в результате столкновения двух микроавтобусов в Тамбовской области пострадали восемь человек, из них четыре человека госпитализированы. Жданов подтвердил эти данные. Он уточнил, что ДТП произошло на 460-ом километре трассы Р-22 "Каспий" в Тамбовском районе.

"Причина устанавливается, но предварительно – в ночное время кто-то по невнимательности выехал на встречную полосу для обгона и не успел завершить обгон", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что столкнулись две "Газели": грузопассажирская и пассажирская. Полиция устанавливает маршрут микроавтобусов и их собственников.