В Нижневартовске из-за тумана сел самолет, летевший из Москвы в Сургут

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Сургут, приземлился в Нижневартовске в связи с неблагоприятными метеоусловиями в пункте назначения, сообщили РИА Новости в аэропорту Сургута.

"Рейс SU1512 приземлился в Нижневартовске по метеоусловиям, из-за тумана. По тем же причинам задерживается и вылет из Сургута в Москву, предполагается, что он состоится в 13:00 (11:00 мск)", — рассказал собеседник агентства.

Согласно информации онлайн-табло авиакомпании "Аэрофлот", маршрут следовавшего в воздушную гавань Сургута из Шереметьево самолета Airbus 320 действительно был изменен. В настоящее время борт находится в Нижневартовске, посадка и вылет в пункт назначения, как сообщается на сайте перевозчика, ожидается до полудня по местному времени.

Как рассказал в социальных сетях один из пассажиров рейса, самолет несколько раз заходил на дополнительный круг над взлетно-посадочной полосой в Сургуте, но из-за плохой видимости пилоты решили направиться в соседний Нижневартовск.