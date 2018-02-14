В Волгограде студент из Эфиопии укусил росгвардейца и помял автомобиль

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Студент из Эфиопии укусил за руку сотрудника Росгвардии в Волгограде, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества ведомства.

"Тринадцатого февраля во второй половине дня на центральный пульт вневедомственной охраны управления Росгвардии по Волгоградской области поступил сигнал о нарушении общественного порядка на охраняемом объекте. Прибыв на место, наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил гражданина, предположительно находящего в состоянии алкогольного опьянения, который пытался нарушить пропускной режим студенческого общежития", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сотрудники ведомства попросили нарушителя предъявить документы, на что тот ответил нецензурной бранью и впоследствии набросился на сотрудников, укусил одного из них за руку, а также ударом ноги помял кузов служебного автомобиля.

"Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить специальные средства – наручники. Дебошир был доставлен в ближайший отдел полиции. Там выяснилось, что злоумышленник является гражданином Эфиопии", — добавляется в сообщении.

Сотрудники ведомства, пострадавшие от действий нарушителя, получили необходимую медицинскую помощь.