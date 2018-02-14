Хабаровчанина подозревают в мошенничестве с авиабилетами

ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. Жителя Хабаровского края подозревают в мошенничестве с авиабилетами с ущербом свыше полумиллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Хабаровского ЛУМВД России на транспорте задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в серии мошенничеств. Злоумышленник создал в одной из социальных сетей группу, где предлагал всем желающим приобрести авиабилеты для перелетов по странам мира ниже рыночной стоимости", — сказала она.

По ее словам, три года мужчина предоставлял услуги по приобретению билетов и оплачивал их из средств, полученных от других клиентов. Некоторое время назад он направил уведомления о прекращении деятельности и аннулировании билетов. Деньги за приобретенные билеты возвращены потерпевшим не были.

Ирина Волк отметила, что сотрудники транспортной полиции установили 20 фактов преступной деятельности подозреваемого. Общий ущерб, причиненный гражданам, превысил 500 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье "мошенничество". Он находится под подпиской о невыезде.