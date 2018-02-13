Адвокат назвал дату начала рассмотрения дела экс-мэра Владивостока

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы начнет 27 февраля рассматривать по существу дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого во взяточничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Констатнин Третьяков.

Заседание начнется в 14.00, уточнил защитник.

По делу также проходят брат бывшего градоначальника, экс-гендиректор АО "Востокцемент" Андрей Пушкарев и бывший директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников.

"Суд также продлил арест Игорю Пушкареву, Андрею Лушникову до 26 апреля", — сказал Третьяков. Он добавил, что до той же даты продлен домашний арест брату отстраненного мэра Андрею Пушкареву.

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором "Дорог Владивостока" он обеспечил победу этого предприятия в конкурсе и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями "Востокцемента", считает следствие.

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний "Востокцемента" дивиденды в 471,7 миллиона рублей, а "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость других поставщиков, заявили ранее в Генпрокуратуре.