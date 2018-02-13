Адвокат назвал дату начала рассмотрения дела экс-мэра Владивостока

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы начнет 27 февраля рассматривать по существу дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого во взяточничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Констатнин Третьяков.
По делу также проходят брат бывшего градоначальника, экс-гендиректор АО "Востокцемент" Андрей Пушкарев и бывший директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников.
"Суд также продлил арест Игорю Пушкареву, Андрею Лушникову до 26 апреля", — сказал Третьяков. Он добавил, что до той же даты продлен домашний арест брату отстраненного мэра Андрею Пушкареву.
В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний "Востокцемента" дивиденды в 471,7 миллиона рублей, а "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость других поставщиков, заявили ранее в Генпрокуратуре.