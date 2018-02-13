Теплоснабжение восстановили в Пензе после аварии на теплосетях

САРАТОВ, 13 фев — РИА Новости. Энергетики в Пензе устранили повреждения на теплосетях, которые во вторник оставили без тепла 178 домов и 11 социально значимых объектов, сообщила пресс-служба мордовского филиала компании "Т Плюс".

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что во вторник в Пензе зафиксированы повреждения на теплосетях, в зону отключения попали 178 жилых домов, шесть детсадов, четыре школы и одна поликлиника.

"Ремонтные работы на участке тепломагистрали… завершены. Подача теплоносителя восстановлена. В кратчайшие сроки тепло вернулось в дома в районе улиц Карпинского и Лозицкой. Температура в зданиях и помещениях соответствует нормам", — говорится в сообщении.

Сейчас в Пензе шесть градусов мороза.