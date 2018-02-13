На Урале подросток "заминировал" стадион после неудачной игры

ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Подросток в городе Троицк Челябинской области сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в физкультурно-оздоровительном комплексе из-за неудачи на соревнованиях по хоккею, сообщил во вторник РИА Новости заместитель прокурора Троицка Дмитрий Виноградов.

По данным прокуратуры региона, 12 января поступило телефонное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в физкультурно-оздоровительном комплексе "Юниор" в Троицке.

"На контроле прокуратуры Троицка находилось проведение проверки по сообщению о заложенном взрывном устройстве в "Юниоре"… Завершена доследственная проверка по данному факту. Установлено, что ложное сообщение поступило от подростка, который накануне неудачно выступил в составе хоккейной команды на соревнованиях, проводившихся на "Юниоре". Не забив гол в ворота соперника, подросток расстроился и по возвращении домой совершил неправомерные действия", — сказал он.

По его словам, несовершеннолетний освобожден от уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в органы внутренних дел. Он добавил, что также решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".