Россельхознадзор обнаружил новую вспышку АЧС в Калининградской области

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской области, сообщает ведомство.

Вирус нашли в патологическом материале дикого кабана, обнаруженного на территории Багратионовского района.

"В результате лабораторных исследований СП "Гвардейская ветеринарная лаборатория" 13 февраля 2018 года в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, обнаруженного на территории ООУ "Багратионовское" Багратионовского района Калининградской области, выделен геном вируса АЧС", — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты госветслужбы Калининградской области проводят в неблагополучном районе мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС.

Ранее Россельхознадзор обнаруживал АЧС территории Калининградской области 6 февраля в патологическом материале диких кабанов, найденных на территории угодья Гурьевское Гурьевского района. В январе глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что Калининград является опасным регином с точки зрения вспышек АЧС.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.