СК проверит версию МАК о крушении Ан-148

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Следствие проверит версию специалистов Межгосударственного авиационного комитета о крушении Ан-148 наряду с другими, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она отметила, что СК получил данные предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. В МАК предполагают, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.

"Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими", — сказала Петренко.