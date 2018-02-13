Решение о сроках поисковых работ на месте крушения Ан-148 примут во вторник

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Решение о продлении поисковых работ на месте катастрофы Ан-148 в Московской области будет принято на заседании оперативного штаба вечером во вторник, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва-Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Ранее сообщалось, что спасатели во вторник планируют завершить работы по поиску обломков Ан-148.

"Решение о продлении работ на месте крушения самолета будет принято ориентировочно в 18.00 вторника", — сказал собеседник агентства.