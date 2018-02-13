Один из двух пострадавших при пожаре на Ямале скончался в больнице

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 фев — РИА Новости. Один из двух пострадавших в результате пожара в многоквартирном деревянном доме в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа скончался в больнице, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Во вторник в ведомстве рассказали о пожаре в двухэтажном доме, из которого были эвакуированы 40 человек. По информации МЧС, огонь был локализован в течение двух часов. В больницу города Тарко-Сале были доставлены двое пострадавших.

"Один мужчина скончался, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. У второго мужчины предварительный диагноз — ожоги первой степени", — рассказал собеседник агентства.

Как ранее отметил источник РИА Новости в экстренных службах региона, жилой дом полностью сгорел, ситуацию, по его словам, осложнило позднее сообщение о пожаре.