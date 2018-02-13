В Кабардино-Балкарии восстановили водоснабжение в райцентре

НАЛЬЧИК, 13 фев — РИА Новости. Специалисты восстановили водоснабжение более 25 тысяч жителей районного центра Баксан в Кабардино-Балкарии, прерванное утром во вторник из-за повреждения водопровода при проведении земляных работ, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Кантемир Беров.

Ранее сообщалось, что в 08.55 мск во вторник в городе Баксан при проведении земляных работ был поврежден водопровод. Без водоснабжения осталось 25 тысяч абонентов и 11 социально значимых объектов.

"В 15.20 мск вторника водоснабжение в Баксане восстановлено", — сказал Беров.

По данным МЧС, для ликвидации последствий аварии привлекались восемь человек и три единицы техники.