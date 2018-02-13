В карельском поселке началась проверка после массового отравления жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после обращения жителей поселка Чална Пряжинского района в Карелии к медикам с жалобами на отравление, сообщает республиканское СУ СК РФ.

Ранее министерство здравоохранения Карелии сообщало, что с 5 по 12 февраля в поселке Чална зарегистрировано 15 случаев обращения за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию. Среди заболевших 10 детей и подростков в возрасте до 17 лет. Всем обратившимся оказывается медицинская помощь, в частности, один ребенок госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, остальные находятся под наблюдением специалистов, получая лечение амбулаторно. Для установления причин появления инфекции из водопровода взяты пробы воды.

"Следственным отделом по городу Петрозаводск Следственного комитета Российской Федерации по республике Карелия проводится доследственная проверка по факту обращения граждан за медицинской помощью с жалобами на отравление", — говорится в сообщении.