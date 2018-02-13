Под Калининградом восстановили нарушенное из-за аварии водоснабжение

КАЛИНИНГРАД, 13 фев — РИА Новости. Специалисты полностью восстановили водоснабжение города Светлый Калининградской области, нарушенное из-за аварии на трубопроводе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

Сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения в городе Светлом с населением около 20 тысяч человек поступило в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Центра ГУ МЧС России по Калининградской области во вторник утром.

"Водоснабжение на территории города Светлого восстановлено в полном объеме. Для ликвидации аварии привлекались силы РСЧС в количестве: 24 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время отсутствия водоснабжения силами МУП "Водоканал" и пожарно-спасательной части Светлого был организован подвоз воды для жителей города.